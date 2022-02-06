Певица Лида Ли, которая была подопечной Дмитрия Монатика, показала эффектные танцы с загадочными красавчиками.

Как пишет Politeka.net, Лида Ли стала довольно известной, сначала будучи бэк-вокалисткой у Монатика, потом участницей талант-шоу, а после Дмитрий даже продюсировал восходящую звезду, продвигая ее. А в прошлом году артистка решила попробовать свои силы на "Танцях з зірками", но победу одержать звезде не удалось. не забывает Лида Ли и об Инстаграм, где в этот раз показала, как умеет эффектно двигаться.

На новых кадрах артистка была в частично прозрачном наряде. Рядом с певицей были два загадочных красавчика, которые делали синхронные движения с Лидой Ли.

"Наше танцевальное закулисье", - написала звезда под видео.

Фанаты поставили сотни лайков и написали несколько комментариев:

"Классные и любимые", "Обожаю", "Как называется песня?", "Штанишки супер".

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