Як пише Politeka.net, Даша Квіткова стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Пара вже одружена і вже виховує дитину-сина, а недавно Даша і Микита вирушили відпочивати на Сейшели. Квіткова вирішила показати в своєму Instagram стильний образ, поділившись фото.

На фото Даша була в міні-сукні чорного кольору і з босоніжками в руках. Зірка додала кілька фото, хвалячись фігуркою.

"Чоловік підловив після останнього побачення на цьому острові.

як неймовірно красиво підкреслює фігуру правильне плаття і туфлі Попелюшки", - написала Даша.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Ой Даша, твоя фігура зараз", "де купували таке плаття і корсет дуже красиво"," Підкажіть де купували таке плаття? Воно ідеально підкреслює вашу фігуру)", "Боже яка красива", "мені ваша фігура зараз дуже подобається".

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