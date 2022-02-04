Известная блогерша и молодая мама Даша Квиткова решила вспомнить о своих отношениях, которые у нее были до встречи с Никитой.

Блогерша Даша Квиткова, которая вышла замуж за "Холостяка" Добрынина и родила ему сына, сейчас активно ведет свой блог в Инстаграм, пишет Politeka.net. Поэтому нередко девушке задают различные вопросы об их жизни, отношениях до проекта, где они встретились, и об их буднях.

В этот раз Квиткова решила вспомнить о бывших парнях, с которыми у нее были отношения до встречи с Никитой.

«Я никогда с вами не говорила про бывших, потому что считала, что эта тема слишком неактуальна и неинтересна. Но вопросы о них вы задаете в каждом окошке. Сейчас мне 23 года, в июле будет 24. В двадцать я познакомилась со своим мужем, поэтому опыт не слишком большой.

Но есть 3 бывших, которые были уже в осознанном возрасте. С одним жила где-то год, с остальными двумя была просто какая-то драматургия и никаких интимных отношений, но тем не менее, слез и нервов было достаточно», - высказалась Квиткова.

Ранее в своем Instagram обратилась к поклонникам, и особенно к женщинам, быть добрее и благоразумнее. Девушка призналась, что получает много хейта, замечаний и критики из-за того, как воспитывает своего ребенка.

По словам Квитковой, то, что проходят девушки, вынашивая и рожая детей, должно их объединять, а не наоборот порождать раздор. Блогерша обратилась к своим фолловерам с просьбой не сравнивать своих детей с чужими.

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