Співачка Надя Дорофєєва показала, як розважається з Володимиром Дантесом у вихідний, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва успішна українська співачка, яка заміжня за Володимиром Дантесом. Зірка прославилася завдяки дуету "Время и Стекло", але після розпаду колективу зайнялася сольною кар'єрою. Також артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Надя показала, як проводить час з чоловіком Володимиром Дантесом у неділю. Дорофєєва знімати Володимира, який знімав телевізор, на якому йшла передача "Давай одружимося".

"Вова традиційно робить огляд на "Давай одружимося", - написала Надя.

Володимир коментував те, що відбувається на екрані і жартував над учасниками.

На другому сторіс зірка показала, хто ще був у них в гостях. Як можна зрозуміти, до Наді з Володимир прийшла в гості подружка Аліна.

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