У мережі з'явилося цікаве відео з 57-річною співачкою Таїсією Повалій, яка вже багато років живе і будує кар'єру в Росії.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 57-річна Народна арстика України родом з Київщини Таїсія Повалій, яка вже багато років живе і працює в Росії, опублікувала відео, яке викликало бурхливу реакцію в мережі. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Таїсія Повалій опублікувала відео спільного виступу зі своїм 38-річним Денис на російському телешоу " Дві зірки. Батьки і діти".

Артисти виконали пісню»Мама". При цьому під час виступу на очах у Таїсії Повалій навіть з'явилися сльози.

"Кращий виступ за всі випуски!!! Браво 👏 👏 👏 стільки життя в пісні, в тому числі і вашої, що проживали колись ви 🔥 божевільний вокал!!!🔥 😍 😍 Душа йде в п'яти!❤️ Це розрив, вогонь, море ніжності і це все ви", " ваш найкращий виступ за весь проект!!! Денис, як ти розкрився на шоу! Браво!!! Таечка, ваші емоції, сльози в очах, особливо, в кінці!!! Це все таке справжнє, живе, зрозуміле! А ваш вокал!!! Запределен!!!» ,- пишуть в коментарях.

Відзначимо, Денис Повалій пробував свої сил в першому сезоні шоу "Х-Фактор", але був дискваліфікований.

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