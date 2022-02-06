57-летняя певица Таисия Повалий, которая уже много лет живет и строит карьеру в России, поделилась с поклонниками новым фото со своим взрослым сыном Денисом.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 57-летняя Народная арстика Украины родом с Киевщины Таисия Повалий, которая уже много лет живет и работает в России, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Повалий опубликовала совместное фото с единственным сыном 38-летним Денисом, которого родила от первого мужа Владимира Повалия. Певица отметила, что они с сыном приняли участие в российской телепрограмме "Две звезды. Отцы и дети".

"Не забывайте! Завтра программа "Две звезды. Родители и дети" в 19:10 на Первом. Смотрим вместе!!! 🎉❤😘 ",- написала Повалий.

Напомним, что сын Таисии Повалий участвовал в первом сезоне шоу "Х-Фактор". Жюри решило поставить Дениса в дуэт с сыном Виктора Павлика Александром, но до прямых эфиров дело не дошло. Из-за провокаций и равнодушия Повалия к проекту его дисквалифицировали.

Поклонники написали, что с нетерпением ждут нового выпуска "Две звезды".

"Ждем ❤️ Намекните, какую песню будете? 😃 Давайте загадками или ребусами хотя бы))))", "Ждем новый выпуск 🔥🔥🔥 ", "Жду очень! Так интересно, что на этот раз вы будете петь 😍 ", "Таисия, ваш сын очень талантлив, так же как и Вы 🔥🔥❤️ ", "Смотрим каждую программу!! И болеем за Вашу семью!! Вы лучшие, вы изысканные, вы не похожи на других!!",- написали в сети.

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