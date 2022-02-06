В Сети появилось интересное видео с 57-летней певицей Таисией Повалий, которая уже много лет живет и строит карьеру в России.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 57-летняя Народная арстика Украины родом с Киевщины Таисия Повалий, которая уже много лет живет и работает в России, опубликовала видео, которое вызвало бурную реакцию в Сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Таисия Повалий опубликовала видео совместного выступления со своим 38-летним Денисом на российском телешоу "Две звезды. Отцы и дети".

Артисты исполнили песню «Мама». При этом во время выступления на глазах у Таисии Повалий даже появились слезы.

«Лучшее выступление за все выпуски!!! Браво👏👏👏 Столько жизни в песни, в том числе и вашей, что проживали когда-то вы🔥 Безумный вокал!!!🔥😍😍 Душа уходит в пятки!❤️ Это разрыв, огонь, море нежности и это все ВЫ», «Ваше лучшее выступление за весь проект!!! Денис, как ты раскрылся на шоу! Браво!!! Таечка, ваши эмоции, слезы в глазах, особенно, в конце!!! Это все такое настоящее, живое, понятное! А ваш вокал!!! Запределен!!!», - пишут в комментариях.

Отметим, Денис Повалий пробовал свои сил в первом сезоне шоу "Х-Фактор", но был дисквалифицирован.

Напомним, сын Таисии Повалий, которого выгнали с "Х-Фактора", решил доказать на что способен: "Не забывайте"

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