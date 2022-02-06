Як пише Politeka.net, Максим Тарапата - успішний бізнесмен, який взяв участь у шоу "Холостячка" зі Златой Огневич. І хоч співачка віддала перевагу Макса Задворного, Злато і Максим подружилися після того, як переможець проекту кинув артистку. Зараз Тарапата відпочиває на Шрі-Ланці, звідки ділиться ефектними знімками в Instagram.
На новому фото Тарапата сиділа і дивився на роки.
"Добре поглянути на все під іншим кутом!
Дивлюся ось і думаю, як тисячами років це все створювалося! Колись, можливо, тут динозаври навіть бігали! А тепер ось сиджу я…
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Подумав собі ... і пішов скаржитися на поганий вай-фай...", - написав Макс.
"Гора...", - написавши Злато у відповідь.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Вражає", "яка краса", "Прочитала пост, ржу", " як красиво, словами не передати... Ох, Максик, як же я люблю такі фото".
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