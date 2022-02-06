Как пишет Politeka.net, Максим Тарапата - успешный бизнесмен, который принял участие в шоу "Холостячка" со Златой Огневич. И хоть певица предпочла Макса Задворного, Злата и Максим подружились после того, как победитель проекта бросил артистку. Сейчас Тарапата отдыхает на Шри-Ланке, откуда делится эффектными снимками в Инстаграм.

На новом фото Тарапата сидела и смотрел на годы.

"Хорошо взглянуть на все под другим углом!

Смотрю вот и думаю, как тысячами лет это все создавалось! Когда-то, возможно, здесь динозавры даже бегали! А теперь вот сижу я…

Неволей начинаешь ощущать, насколько большинство человеческих проблем просто смешны!

Подумал себе… И пошёл жаловаться на плохой вай-фай…", - написал Макс.

"Горы...", - написала Злата в ответ.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Впечатляет", "Какая красота", "Прочитала пост, ржу", "Как красиво, словами не передать... Ох, Максик, как же я люблю такие фото".

Напомним, "Холостячка" Огневич в платье с разрезом до бедра раскрыла свои планы

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