Kalush Orchestra-новий проект хлопців з української відомої реп-групи Kalush позмагається в Нацвідборі за участь у Євробаченні-2022.

Про це повідомили на українській офіційній сторінці Євробачення в Instagram, передає Politeka.net. Відзначається, що в Нацвідборі Kalush Orchestra візьмуть участь з треком Stefania (щоб його послухати, проскрольте вниз).

Адміністратори сторінки попросили користувачів оцінити пісню від 1 до 12. При цьому попередили про такий нюанс: "Звук вже втретє на кілька % прискорений через блокування лейблом артиста😭".

Українці кинулися коментувати почуте. Варто відзначити, більшість висловили побоювання з приводу невдалого вибору пісні, передрікаючи Україні програш на Євробаченні-2022 у разі перемоги Kalush Orchestra в Нацвідборі. Крім того, їх порівняли з рок-групою O.Torvald, яка представляла нашу країну на Євробаченні-2017 та посіла 24 місце.

"1, ні про що. Жахлива пісня. В цілому Роксолана або Паш, у мене все"

"О, ну ми програємо тоді 😂"

"Якщо вони поїдуть їх чекає доля Оторвальда ))"

"Реп заважає! Приспів хітовий🔥 але тільки Приспів, реп ніколи не був в тренді на Євробаченні, тому посилати хлопців, це означає забронювати собі останні місця у фіналі ("

"Дуже топ. Не розумію критики людей"

"1 ️ 🤦🏼‍♂️ ну приспів ще куди не йшло... але ж куплети 🙄 😐 і це «шлях би тебе трафив»... ну, серйозно? 🙄👎🏻"

"Відбір відверто слабкий"

Додамо, Kalush Orchestra на відміну від основного колективу Kalush, роблять акцент на реп з фольклорними мотивами та українську автентику. Про "відгалуження" стало відомо наприкінці грудня минулого року. Тоді ж з'явилося перше відео цієї групи "Штомбер Вомбер".

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