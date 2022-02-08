Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною українською телеведучою. Також, у неї є своє шоу на youtube-каналі "Экзамен", в якому вона бере інтерв'ю у зірок шоу-бізнесу. Нещодавно у неї вийшло поговорити з Оленою Кравець, яка довго не наважувалася приходити до неї.

"Ми вмовляли прийти в "Экзамен" з першого дня виходу. 3 роки. Вона весь час в жорсткій відмові. Людина не завжди готова говорити відверто. А всі вже знають, що йдеш в "Экзамен", будь готовий, що я все одно туди влізу. Якою б я не була ніжною, душевною. Я все одно туди піду. Деякі люди не виявляють в собі цю готовність", - описала Маша Єфросиніна.

"І я бачу, ось, вона заходить і я бачу, що вона хвилюється. По-справжньому, по-жіночому. Вона прям так хвилюється, Андрій. Я просто розумію, що мені хочеться її обійняти, вимкнути камери та сказати - поїхали вип'ємо", - видала Маша Єфросиніна.

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