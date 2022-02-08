Учасник проекту "Голос Діти" Михайло Цар повернувся на "Голос країни" і розповів, як склалося його життя після першої участі в шоу.

Як пише Politeka.net, 21-річний Цар знову виступив на сцені вокального шоу після того, як підкорив глядачів проекту «Голос Діти» у віці 14 років.

Минулого разу Цар дійшов до самого фіналу дитячого шоу під керівництвом Наталії Могилевської, однак тоді поступився перемогою Роману Сасанчину. З ними в сезоні брала участь і популярна зараз співачка і актриса Анна Трінчер, в яку Михайло був закоханий. Цар на всю країну заявив про свої почуття до дівчини, а Трінчер пообіцяла, що буде пам'ятати його завжди.

Після проекту Михайло продовжив співати і навіть їздив у тур з Потапом, однак у 16 років його голос почав змінюватися, і це вибило хлопця з колії. Тоді Цар вирішив залишити спів і жити звичайним життям. Зараз він працює менеджером в меблевому магазині, проте останнім часом тяга до музики знову дала про себе знати.

Михайло розповів, що він став знову грати на фортепіано, співати і писати пісні. Хлопець вважає, що все-таки зможе стати відомим артистом.

"Для мене "Голос країни" - майданчик, який збирає в собі дуже багато крутих, креативних людей і музикантів. Це хороший старт для початківця артиста, який мріє про велику сцену. Я вже далеко не той маленький Міша, який був на дитячому "Голосі", - заявив виконавець.

Він прийшов на 12-й сезон "Голосу країни" і привернув увагу Святослава Вакарчука на сліпих прослуховуваннях. Лідер "Океану Ельзи" натиснув червону кнопку.

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