Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анастасія Приходько, яка стала багатодітною матір'ю, роїв третю дитину, активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами подробицями свого життя. Так, цього разу зіркова красуня поділилася секретом краси і показала, як доглядає за собою.
Так, у своїх сторіс Настя опублікувала кумедне фото, на якому перед сном заліпила практично все обличчя поживними патчами. Швидше за все на цьому знімку присутній ще й фільтр, адже обличчя артистки виглядає зовсім по-іншому – без єдиної зморшки і з припухлими губами. При цьому артистка уважно і серйозно дивиться в камеру. Також на сторіс можна помітити час - 20:49, схоже, процедуру на обличчі співачка вирішила зробити перед сном.
У підписі до сторіс Приходько написала: "Патчів багато не буває! Завтра важливий день! Потрібно бути без зморшок". При цьому, зірка не уточнила, чим важливий завтрашній день, до якого вона так готується.
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