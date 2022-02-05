Певица Анастасия Приходько и телеведущий Сергей Притула снялись в шоу "Игры талантов", где первой пришлось нелегко - как проходили съемки, читайте далее.

Украинские певица Анастасия Приходько и телеведущий Сергей Притула приняли участие в съемках нового шоу "Игры талантов", пишет Politeka.net.

В Сети опубликовали видео того, как артистке приходилось нелегко рядом с шоуменом. (Чтобы посмотреть, доскроллльте до конца страницы) Оба смотрели друг другу в глаза и пытались сделать серьезный вид, но Анастасия Приходько не могла сдержать смеха. Телеведущий в конце обнял певицу.

"Когда попросили быть серьезным, но ты не можешь умерить смех 😆

Скоро звездные гости Сергей Притула и Анастасия Приходько попытаются угадать суперспособность исполнителей шоу «Игры талантов» на канале «Украина». Делайте свои ставки, кто из них приведет свою команду к победе?", - написали авторы поста.

"Обожаю их обоих! Принципиальные, умные, образованные, веселые, креативные, современные! Наилучшие!!!! 🔥🔥🔥", "Такие милые❤️", - написали пользователи Сети.

Отметим, суть нового проекта с помощью логики и интуиции помочь зрителям угадать, какими талантами обладают 12 незнакомцев.

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