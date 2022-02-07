17-річна Лія Меладзе привернула до себе увагу ще на стадії сліпих прослуховувань в 12-му сезоні "Голосу", пише Politeka.net. Результати її прослуховуючи оголосили на сторінці проекту в Instagram.

Лія розповіла, що все життя мріяла виступати на сцені. Дівчина не приховує, що почала записувати кавери на відомі пісні, щоб вразити свого зіркового батька. У свою чергу, Меладзе зазначив, що їй потрібно займатися вокалом.

"Іноді він говорив, що я співаю краще, ніж оригінал, а іноді коментував одним словом "красиво". Мені дуже приємно, коли він мною пишається і це мене дуже надихає", - розповіла Лія.

Вона прийшла на прослуховування "Голосу" з піснею Hallelujah. Виступ дівчини справив сильне враження на зіркових тренерів проекту в особі Святослава Вакарчука, Наді Дорофєєвої, Олі Полякової і Потап. При цьому за правилами шоу тренери до останнього не знали особистість артистки.

Наприкінці виступу дівчина не змогла стримати сліз.

Дізнавшись її ім'я, Потап зазначив, що участь на проекті може допомогти Ліє вийти з тіні батька.

В результаті дівчина вирішила продовжувати участь в шоу в команді Дорофєєвої.

Варто відзначити, що українці в мережі сперечаються, чи дійсно тренери не знали, хто виступає на сцені.

"Судді знали, до кого оберталися. Це очевидно", "нічого судді не знали! Не меліть марення", "Ну заспівала вона не на 4 крісла. Ясно що сказали у вухо розвернутися", "Славік був готовий розвернутися до початку виступу", "у них там списки лежать, хто коли повинен розвертатися, що б не забули", "та всі вони знали хто співає.... Невже музиканти не знають дітей Один в одного? Постановка", "всі знали, звичайно. Але тембр цікавий", - пишуть люди.

Нагадаємо, мама Дана Балана несподівано вийшла на сцену "Голос країни".

Як повідомляла Politeka, Вакарчук здивував зверненням до українців, закинувши на "Голосі країни" ноги на стіл.

Також Politeka писала, що Потап на зйомках вразив новим образом навіть продюсера "Голос країни" Завадюка.