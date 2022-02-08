Як передає Politeka.net, Андрій Задворний став переможцем другого сезону проєкту "Холостячка", де учасники боролися за серце співачки Злати Огневич. Однак, через місяць після фіналу він розлучився з артисткою. На своїй сторінці в Instagram Задворний розповів про те, що його запросили на зйомки нового проєкту "Танці", де він матиме можливість поспілкуватися з відомими людьми та подивитися, як проходить процес.

"Незвичайні відчуття бути в якості учасника, а ходити за лаштунками на розслабоні. І найголовніше це знайомство з новими, яскравими, цікавими людьми особистостями. Тому сьогодні скористаюся запрошенням і поїду на "Танці", — поділився Андрій Задворний.

Також, за лаштунками проєкту він зустрівся з екс-фіналістом шоу "Холостячка" і другом Дмитром Шевченком.

Також з ними засвітився Васко Младенов, з яким вони вийшли на сцену проекту і влаштували "бардак".

"Я лізу у фінал", пожартував Задворний і продовжив підніматися на висоту.

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