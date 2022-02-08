Молдавський співак Дан Балан і українська артистка Тіна Кароль, незважаючи на те, що обидва вже покинули проект "Голос країни", продовжують розбурхувати публіку.

На одній з фан-сторінок Балана і Кароль у Instagram опублікували свіжий фотоколаж, на якому представили, як би виглядали артисти в старості, передає Politeka.net.

У посивілих Дані й Тіні насилу можна впізнати їх нинішніх: колір шкіри, зморшки і стареча худорба виглядають цілком реалістично. Проте від фото віє теплом і затишком. Кароль схилилася до плеча "коханого", і обидва вони мило посміхнулися.

"У кохання немає часу🖇️️", - написав автор поста.

Як відомо, чутки про роман Балана і Кароль вперше з'явилися під час дев'ятого сезону "Голосу країни" в 2019-му році, коли вони обидва були тренерами на цьому шоу. Публіка обговорювала їх екранний флірт протягом декількох років. І хоч зірки не підтверджували відносини, але постійно надавали один одному знаки уваги: дарували подарунки, обіймалися і навіть пару раз заспівали разом про кохання. При цьому, варто визнати, все це було лише на камеру.

Нещодавно Балан заявив, що між ним і Кароль тільки дружба та симпатія, поклавши край чуткам.

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