Відома співачка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька, яка схудла на 35 кілограм, показала себе в незвичайній сукні з вузьких мотузок.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є солісткою гурту "KAZKA". Також вона брала участь в шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з Юрієм Мєшковим. Звідти вони вилетіли з 10-го ефіру. На своїй сторінці в Instagram Зарицька поділилася новими кадрами у себе в Сторіз.

На кадрах співачка постала в незвичайній напівпрозорій сукні, яка зроблена з плетених мотузок. У цьому вбранні Зарицька підкреслила свої схудлі форми. Варто відзначити, що артистка вже змогла схуднути на 35 кілограм.

"Найкрутіший фотосет з тих, що у нас були", - зізналася Олександра Зарицька.

Нагадаємо, нещодавно співачка заговорила про свої стосунки зі своїм напарником по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Як відомо, їм приписують роман. Також Мєшков засвітився в новому кліпі групи "KAZKA". Сама співачка розповіла, що у них незрозумілі стосунки та кожен займається своєю роботою.

Раніше повідомлялося, схудла на 35 кг солістка KAZKA Зарицька вразила виглядом після повернення в Україну: "Стройняшка"

Politeka розповідала, Зарицька з KAZKA після схуднення похвалилася бездоганною фігурою в облягаючому платті: "Неповторна"

Також, схудла солістка KAZKA Зарицька розповіла про свої вражаючі заробітки: "Саш, скинь сотку"