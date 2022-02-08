Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є солісткою гурту "KAZKA". Також вона брала участь в шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з Юрієм Мєшковим. Звідти вони вилетіли з 10-го ефіру. На своїй сторінці в Instagram Зарицька поділилася новими кадрами у себе в Сторіз.
На кадрах співачка постала в незвичайній напівпрозорій сукні, яка зроблена з плетених мотузок. У цьому вбранні Зарицька підкреслила свої схудлі форми. Варто відзначити, що артистка вже змогла схуднути на 35 кілограм.
"Найкрутіший фотосет з тих, що у нас були", - зізналася Олександра Зарицька.
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Нагадаємо, нещодавно співачка заговорила про свої стосунки зі своїм напарником по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Як відомо, їм приписують роман. Також Мєшков засвітився в новому кліпі групи "KAZKA". Сама співачка розповіла, що у них незрозумілі стосунки та кожен займається своєю роботою.
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