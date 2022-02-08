Українська співачка Оля Полякова розсекретила, що чоловік-бізнесмен, який старший за неї на 22 роки, подарував їй на день народження.

38-річна Полякова розповіла ведучій "Світського життя" Каті Осадчій, який дорогий подарунок зробив їй чоловік Вадим Буряковський трохи менше місяця тому.

Так, коханий оплатив святкову вечірку в одному з ресторанів Києва, а крім того подарував Поляковій валізу відомого бренду. За словами Олі, на минулий день народження чоловік вручив їй маленьку валізу, а цього разу велику - вона давно про таку мріяла.

Зірка віджартувалася щодо підтексту, який можна було б розгледіти в цьому презенті.

"Коли він мені його подарував, то сказав: "Я ні на що не натякаю". Тому він подарував мені валізу не для того, щоб я звалила з його життя", - посміялася Полякова.

Відзначимо, старша дочка співачки, Маша, яка була присутня на вечірці, подарувала мамі дорогоцінний хрестик зі смарагдами, який купила за власні гроші. Дівчина виступає з власною групою "ШВИ". А ось подруга Олі ведуча Маша Єфросиніна подарувала їй шовкову піжаму від свого бренду. Модельєр Андре Тан вручив артистці сукню та розкішний букет троянд.

Крім того, на вечірці також були присутні Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим, співачка Даша Астаф'єва, ведуча Леся Нікітюк, фешн-фотограф Соня Плакидюк та інші.

Раніше Politeka повідомляла, що 16-річну доньку Олі Полякової розкритикували за провальний фотошоп у міні-купальнику: "ну навіщо це все"

Нагадаємо, що Полякова у фартусі показала, чому вона королева кухні: "свої фірмові секрети"

Також Politeka писала, що Полякова в сяючому міні відірвалася на танцполі з Єфросиніною і Астаф'євою: "Королева ночі"