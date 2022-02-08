Украинская певица Оля Полякова рассекретила, что муж-бизнесмен, который старше ее на 22 года, подарил ей на день рождения.

38-летняя Полякова рассказала ведущей "Світського життя" Кате Осадчей, какой дорогой подарок сделал ей муж Вадим Буряковский чуть менее месяца назад.

Так, возлюбленный оплатил праздничную вечеринку в одном из ресторанов Киева, а кроме того подарил Поляковой чемодан известного бренда. По словам Оли, на прошлый день рождения муж вручил ей маленький чемодан, а в этот раз большой - она давно о таком мечтала.

Звезда отшутилась насчет подтекста, который можно было бы разглядеть в этом презенте.

"Когда он мне его подарил, то сказал: "Я ни на что не намекаю". Поэтому он подарил мне чемодан не для того, чтобы я свалила с его жизни", - посмеялась Полякова.

Отметим, старшая дочь певицы, Маша, которая присутствовала на вечеринке, подарила маме драгоценный крестик с изумрудами, который купила за собственные деньги. Девушка выступает с собственной группой "ШВЫ". А вот подруга Оли ведущая Маша Ефросинина подарила ей шелковую пижаму от своего бренда. Модельер Андре Тан вручил артистке платье и роскошный букет роз.

Кроме того, на вечеринке также присутствовали Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым, певица Даша Астафьева, ведущая Леся Никитюк, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и другие.

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