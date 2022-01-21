В Сети появились новые кадры с грандиозного празднования 38-летия украинской певицы Оли Поляковой - суперблондинка отжигала с подружками под собственный хит.

Как известно, 17 января Полякова отмечала день рождения в одном из столичных заведений - кроме мужа Вадима Буряковского и старшей дочки Маши, на вечеринку артистка позвала ведущую Катю Осадчую с мужем шоуменом Юрием Горбуновым, модельера Андре Тана, ведущую Машу Ефросинину, с которой выпускает YouTube-программу "Взросліе девочки", фэшн-фотографа Соню Плакидюк, ведущую Лесю Никитюк, певицу Дашу Астафьеву и других.

В своих свежих "сториз" в Инстаграм Ефросинина репостнула яркие кадры с вечеринки. На камеру попал момент, когда селебрити покоряли танцпол. К Маше и Оле присоединились Астафьева с Плакидюк. Девушки зажигали под "Королеву ночи" Поляковой. Последняя, в сияющем мини-платье, была в ударе.

"Если ваша тусовка не похожа на эту, то даже не зовите меня", - говорится в подписи.

Ранее мы рассказывали, что Полякова на той же вечеринке вогнала в краску своего мужа, который старше ее на 22 года. Так, во время застолья Ефросинина попросила подругу послать ей воздушный поцелуй, вместо этого Оля высунула язык. Муж певицы что-то смущенно пробормотал в ответ.

Напомним, Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года: "Вадик, лучше тебе..."

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