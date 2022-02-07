Відомий український актор і екс-учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев засвітився на фото з учасниками "Холостячки".

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев прославився як відомий український актор серіалу "Слід" і екс-учасник шоу"Танці з зірками".

На своїй сторінці в Instagram Суровцев поділився новими сторіз. Як відомо, нещодавно почалися зйомки нового танцювального проєкту "Танці". Він засвітився на зйомках з відомими людьми та також з учасниками другого сезону проєкту "Холостячка". На кадрі - переможець "Холостячки" Андрій Задворний, Фіналіст Дмитро Шевченко та учасник Васко Младенов.

"Кого з "Холостяків" виберете?", —- поставив питання Олексій Суровцев.

Нагадаємо, після участь в танцювальному проєкті, шанувальники почали засипати його пропозиціями про те, щоб він спробував себе в ролі "Холостяка". Однак, артист говорив, що йому поки таких пропозицій від каналу не надходило і почне думати над цим, тільки якщо запросять.

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