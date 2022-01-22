Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является звездой сериала "След". Также, он прославился благодаря участию в шоу "Танці з зірками".
На этот раз актер опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Суровцев показал моменты со съемок сериала и признался, что большинство трюков он исполняет сам, хоть у него и есть дублер, которого он также показал на фото.
"Мало кто знает, но большинство трюков исполняю я сам. Хотя для особо сложных у меня есть дублёр (на втором фото), без дублера только Джекки Чан может.
Вот бы так в жизни. Что бы вы из своей жизни отдали дублеру? Например: идти на работу, разговаривать с боссом, или ссориться с мужем, женой… я вот бы отдал обсуждение рабочих моментов-гонорары, обязанности и тд. Терпеть это не могу…", — высказался Алексей Суровцев.
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Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "У дублёра бицуха отстаёт", "Класс! Только что-то худоват дублёр", "Ух ты! Джонсон&Джонсон🔥🔥🔥 Отдала бы кухню! Шлифовку голов и мойку полов)", "Дублёрше бы отдала всю уборку по дому😅 Остальное, конечно, человеческий фактор и в основном никто не решит кроме тебя самого. И даже переживать определённые жизненные моменты порой стоит для опыта и воспоминаний".
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