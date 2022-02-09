Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є зіркою шоу "Танці з зірками", де отримала перемогу і була суддею в останньому сезоні. Як відомо, у неї є двоє дітей - дочка Валерія, яка навчається в першому класі, і син Домінік, який народився більше як рік тому.
На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова показала, чим налякала її дочка Рія. Дівчинка підійшла до мами та вивернула собі палець на камеру, сказавши, що тренувала цю здатність довгий час.
"Підходить значить дитина і каже: "Мам, йди подивися, що я навчилася робити". Доця, покажи, що ти навчилася робити", - попросила дочка Гвоздьова.
"О боже! Ти ж просто зламала собі мізинець. Тобі не боляче? Капець, подивіться. Боже, відео не для людей зі слабкими нервами", - прокоментувала танцівниця.
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"Не повторювати! Говорила, що тренувала цю здатність Останні 6 місяців", - розповіла Гвоздьова.
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