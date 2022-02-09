Популярная танцовщица и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала, чем её напугала её дочь Рия.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является звездой шоу "Танці з зірками", где получила победу и являлась судьей в последнем сезоне. Как известно, у неё есть двое детей - дочь Валерия, которая учится в первом классе, и сын Доминик, который родился более года назад.

На своей странице в Инстаграм Гвоздева показала, чем напугала её дочь Рия. Девочка подошла к маме и вывернула себе палец на камеру, сказав, что тренировала эту способность долгое время.

"Подходит значит ребенок и говорит: "Мам, иди посмотри, что я научилась делать". Доця, покажи, что ты научилась делать", — попросила дочь Гвоздева.

"О боже! Ты же просто сломала себе мизинец. Тебе не больно? Капец, посмотрите. Боже, видео не для слабонервных", — прокомментировала танцовщица.

"Не повторять! Говорила, что тренировала эту способность последние 6 месяцев", — рассказала Гвоздева.

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