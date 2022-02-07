Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим танцюристом і суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, більше місяця тому хореограф разом зі своєю дружиною лілією і сином відправився в США, де відпочивав на різних курортах. На своїй сторінці в Instagram він опублікував нові сторіз, де розповів про те, що нарешті повернувся в Україну.
"Я так хотів додому... І це сталося!", — розповівши Влад Яма.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Штормове попередження оголошено в Україні: названі дати сильних снігопадів і загрози сходу лавин
16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку: кадри
Пішла з життя неповторна актриса кіно: "Не змогла винести втрату коханого"
Переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов несподівано покинув Україну, в чому причина: "Треба поспішати"
"Багато моїх знайомих, повертаючись в Україну, насамперед їдять борщ з салом і пампушками, щоб яскравіше відчути рідні краї...Я зазвичай їм Американський бургер "продовжуючи" тим самим подорож", - поділився хореограф.
Нагадаємо, довгий час хореограф ходив з бородою. Однак нещодавно, він вирішив кардинально змінити свій образ і збрить її, а фото засвітив в Instagram. Він зазначив, що востаннє так виглядав у 2007-му році.
Раніше повідомлялося, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" хвалилася розкішними апартаментами в Майамі: "Наше житло на..."
Politeka розповідала, Яма з "Танців з зірками" засвітив дружину з помітним "животиком" на пляжі: "буде поповнення"
Також, Влад Яма перестав бути впізнаваним після нового експерименту з обличчям: "піде?"