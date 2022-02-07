Суддя шоу "Танці з зірками" і відомий хореограф Влад Яма розповів про своє повернення в Україну і як продовжує собі подорож.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим танцюристом і суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, більше місяця тому хореограф разом зі своєю дружиною лілією і сином відправився в США, де відпочивав на різних курортах. На своїй сторінці в Instagram він опублікував нові сторіз, де розповів про те, що нарешті повернувся в Україну.

"Я так хотів додому... І це сталося!", — розповівши Влад Яма.

"Багато моїх знайомих, повертаючись в Україну, насамперед їдять борщ з салом і пампушками, щоб яскравіше відчути рідні краї...Я зазвичай їм Американський бургер "продовжуючи" тим самим подорож", - поділився хореограф.

Нагадаємо, довгий час хореограф ходив з бородою. Однак нещодавно, він вирішив кардинально змінити свій образ і збрить її, а фото засвітив в Instagram. Він зазначив, що востаннє так виглядав у 2007-му році.

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