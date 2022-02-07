Бізнесмен Алекс Топольський, який став новим "Холостяком", здивував видом на промо до проекту, ставши причиною бурхливих обговорень в мережі.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - бізнесмен родом зі Львова, який займається нерухомістю в США. Підприємець вирішив знайти свою другу половинку, відправившись на шоу "Холостяк". На сторінці СТБ опублікували промо до нового сезону, показавши зовнішність Алекса.

На кадрах Топольський втік з вечірки, прихопивши троянду, а після цього на світанку постав крупним планом.

"Цієї весни він нестиметься назустріч любові

Прем'єра нового сезону романтичного реаліті» Холостяк " вже 4 березня о 19.00 на телеканалі СТБ! Не пропустіть!", - було написано під роликом.

"Буде вогонь", - написав ведучий" Холостяка " Григорій Решетник.

Українці почали відразу обговорювати нового "Холостяка" в коментарях:

"Чекаю дуже сильно", "якийсь холостяк, не красивий, ну може, на любителя, звичайно", "він красень".

Нагадавши, новий "Холостяк" після Заливако потрапив під розгромну критику

А ще Politeka писала, що новий "Холостяк" змусив Решетника працювати майже цілодобово: коли прем'єра і хто став новим героєм

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