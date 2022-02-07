У мережі показали кадри зі зйомок нового танцювального проєкту на "СТБ" "Танці. World of dance", суддями якого стали Максим Чмерковський, Євгеній Кот та Тетяна Денисова.

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці нового танцювального проєкту "Танці. World of dance", прем'єра якого відбудеться вже цієї весни, в Instagram показали відео з першого знімального дня телевізійних кастингів на проєкті (щоб подивитися відео, доскрольте донизу)

У сторіс в своєму Instagram хореограф Максим Чмерковський, який побудував кар'єру в США та повернувся в Україну, щоб стати суддею шоу "Танці з зірками" на "1+1", показав закулісся зйомок.

"Всі танцівники дуже сильні технічно. Вибираємо кращих з кращих", - написав Макс.

Також Чмерковський виклав пост, у якому показав себе та інших суддів.

Зауважимо, що суддями нового проєкту стали Максим Чмерковський, хореограф, переможець "Танців з зірками" та суддя "Україна має талант" Євгеній Кот та хореограф Тетяна Денисова. Ведучою проєкту стала дружина Кота Наталія Татаринцева.

Раніше Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Євген Кот в один штанях засвітився перед зйомками нового шоу: ефектні кадри.

Нагадаємо, що Чмерковський та Кот потрапили в журі нового танцювального проекту, розкрито подробиці: "Прем'єра відбудеться...".

Також Politeka писала, що Чмерковський засвітив, як проходять зйомки нового шоу з Котом і Денисовою: "Ваша дружина виразно...".