Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці нового танцювального проєкту "Танці. World of dance", прем'єра якого відбудеться вже цієї весни, в Instagram показали відео з першого знімального дня телевізійних кастингів на проєкті (щоб подивитися відео, доскрольте донизу)
У сторіс в своєму Instagram хореограф Максим Чмерковський, який побудував кар'єру в США та повернувся в Україну, щоб стати суддею шоу "Танці з зірками" на "1+1", показав закулісся зйомок.
"Всі танцівники дуже сильні технічно. Вибираємо кращих з кращих", - написав Макс.
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Також Чмерковський виклав пост, у якому показав себе та інших суддів.
Зауважимо, що суддями нового проєкту стали Максим Чмерковський, хореограф, переможець "Танців з зірками" та суддя "Україна має талант" Євгеній Кот та хореограф Тетяна Денисова. Ведучою проєкту стала дружина Кота Наталія Татаринцева.
Раніше Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Євген Кот в один штанях засвітився перед зйомками нового шоу: ефектні кадри.
Нагадаємо, що Чмерковський та Кот потрапили в журі нового танцювального проекту, розкрито подробиці: "Прем'єра відбудеться...".
Також Politeka писала, що Чмерковський засвітив, як проходять зйомки нового шоу з Котом і Денисовою: "Ваша дружина виразно...".