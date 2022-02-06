Як передає Politeka.net, відомий танцюрист і хореограф Макс Чмерковський минулого року повернувся в Україну з Америки, щоб взяти участь у проєкті "Танці з зірками", де він замінив Григорія Чапкіса. Нещодавно стало відомо, що тепер він стане суддею шоу "Танці". На своїй сторінці в Instagram Чмерковський показав, як починаються їх зйомки разом з Євгеном Котом і Тетяною Денисовою (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Новий рік, новий проєкт", - розповів Макс Чмерковський.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Супер, чекаємо", "Ми раді, що ви знову в Україні", "Бережіть себе і швидше повертайтеся до нас", "Модна рок-зірка тут!", "Рада, що ви знову тут, кращий. Любимо", "Клас, удачі", "Супер", "Ваша дружина безумовно сумує за вами".

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