Відома модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала, як виглядає на фото без обробки, а також свою фігуру в нижній білизні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна модель і блогерша Анна Неплях, яка завоювала титул "Міс Україна Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в сторіс незвичайними кадрами з однієї зі своїх фотосесій, на яких з'явилася в цікавому образі.

Так, на одному з фото Анна показав своє обличчя крупним планом, і запевнила шанувальників, що це знімок без ретуші. На кадрі видно, що на обличчі дівчини є макіяж з чорними стрілками, у неї пухкі губи, які вона злегка прикусила, а волосся трохи спадають на обличчя. При цьому Аня загадково дивиться в об'єктив.

На другій фотографії Неплях позує майже в повний зріст, тут на ній спокусливий наряд. Видно світле напівпрозору білизну, розстебнуті джинси і темний піджак на плечах. Свій образ красуня доповнила милою капелюшком, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.

"А тут ода любові цьому комплекту білизни", - підписала сторіс Анна.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт "розкрила, хто займається її стильними луками: "Всі образи і вбрання...".

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна Всесвіт "Неплях на публіці здивувала виглядом в піджаку без блузки: "Я хочу присвятити...".

Також Politeka писала, що "Міс Україна Всесвіт" Неплях запала на російського "Холостяка": "Це чисто...".