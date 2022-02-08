Известная модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как выглядит на фото без обработки, а также свою фигуру в нижнем белье.

Как сообщает Politeka.net, популярная модель и блогерша Анна Неплях, которая завоевала титул "Мисс Украина Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сторис необычными кадрами из одной из своих фотосессий, на которых появилась в интересном образе.

Так, на одном из фото Анна показал свое лицо крупным планом, и заверила поклонников, что это снимок без ретуши. На кадре видно, что на лице девушки есть макияж с черными стрелками, у нее пухлые губы, которые она слегка прикусила, а волосы чуть спадают на лицо. При этом Аня загадочно смотрит в объектив.

На второй фотографии Неплях позирует почти в полный рост, здесь на ней соблазнительный наряд. Видно светлое полупрозрачное белье, расстегнутые джинсы и темный пиджак на плечах. Свой образ красотка дополнила милой шляпкой, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж.

"А здесь ода любви этому комплекту белья", - подписала сторис Анна.

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