Відома співачка Джамала, яка нещодавно брала участь у шоу "Танці з зірками", похвалилася шикарним відпочинком на Шрі-Ланці.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською співачкою. Як відомо, в артистки дуже зайнятий графік, проте вона знайшла час і вирвалася нарешті на відпочинок. Джамала вирішила відвідати Шрі-Ланку, звідки здивувала розкішним відпочинком на нових фотографіях в Instagram.

На кадрах Джамала постала перед камерою в рожевому міні-бікіні та показала, як насолоджується відпочинком на курорті. Також вона похвалилася видом в розкішній чорній сукні (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Це вже моя третя подорож саме сюди та зовсім інші враження. Цікаво вам почути чому? А поки просто спасибі. І хоча ця подорож була Solo, самотність - не моя тема, тому знайшла собі стільки друзів", - поділилася емоціями Джамала.

Фанати співачки залишили безліч коментарів під публікацією: "Звичайно цікаво 😍 😍 дуже чекаємо ваші думки", "Ай, красива", "Джа, полетіли в Мехіко разом", "Краса", "Вогонь", "Татарська дівчина, яка не може тебе дочекатися".

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