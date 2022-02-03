38-летняя Джамала поделилась печальным известием в своем микроблоге в Инстаграм - ушла из жизни ее вдохновитель и учитель Наталья Алексеевна Горбатенко. Певица опубликовала несколько кадров, в том числе фрагмент из интервью учительницы, в котором та с теплом отзывалась о творчестве своей подопечной, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Джамалы, именно благодаря Наталье Алексеевне, она смогла достичь таких высот в карьере.

"Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу ❤️", - поделилась Джамала.

Кроме профессиональных интересов, женщин также связывала многолетняя дружба.

"В консерватории над нами часто шутили. Как такими дружными могут быть учитель и ученик? Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно тяжело! <...> Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить, как вообще быть без… Люблю", - подытожила Джамала.

К слову, в интервью, фргаментом которого поделилась певица, Наталья Алексеевна сказала: "Моя любимая девочка, как сейчас помню, у тебя иногда просто опускались руки, хотелось вообще уйти из профессии. Как я могла допустить это, зная о твоих способностях и огромном таланте...".

Поклонники соболезнуют Джамале:

"Как жаль, что такие чудесные люди уходят..."

"😢соболезнования, Сусик. Прекрасный человек…"

"Не могу и не хочу верить, что ушла от нас наша дорогая, любимая, самая добрая, чуткая, светлая и очень родная наша Наталья Алексеевна"

"😢глубокие соболезнования, вечная память..."

Напомним, Джамала, которая рванула на отдых без мужа и детей, зацепила чемпиона Горуну: «Что за студенточка»

Как сообщала Politeka, Каменских, Джамала, Кухар и другие поразили экспериментами с внешностью: фото самых оригинальных причесок

Также Politeka писала, что Джамала высказала украинцам, что думает о Евровидении: "Вы можете со мной спорить..."