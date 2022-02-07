Як передає Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, часто ділиться своїми думками у себе в блозі. На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася незвичайною публікацією. На фото Дорофєєва позує перед камерою в розкішному вбранні, де тягнеться до зображення "вихід". На ній чорний міні-топ з рукавами та штани. Під публікацією Дорофєєва поділилася думками щодо своїх почуттів.

"Я часто соромлюся сказати про свої почуття. Відчуття дуже дивне ... соромлюся, думаю, що це не доречно, а ще що покажу свою слабкість. Всередині я відчуваю багато любові, а ось сказати про неї можу в обличчя напевно тільки в якісь супер емоційні моменти ну або після келишка))

Хіба сила не в тому, щоб бути щирими та різними, нехай не завжди впевненими в собі?

Мені здається бути сміливим - значить бути чесним, перш за все, з самим собою", — висловилася про проблему Надя Дорофєєва.

Шанувальники артистки залишили безліч коментарів під публікацією: "Дякую за цей пост", "Любовна любов", "Ти так мене мотивуєш", "Дуже знайоме це", "Це щось нереальне", "Просто неймовірно, завдяки вам я повірив у себе", "Надь з такими постами ти ще більше надихаєш і мотивуєш", "Як же ми чекаємо прем'єру", "Чудово", "Я боялася сказати про свої почуття пацану але я це зробила і це виявилося взаємно", "Проблема нашого суспільства в тому, що часто доброту і відкритість сприймають за слабкість.

Але при будь-яких розкладах, найголовніше завжди залишатися самим собою і пристойною людиною".

Раніше повідомлялося, Дорофєєва показала, як розважається з Дантесом вдома, несподівані кадри: "Вова традиційно..."

Politeka розповідала, екс-дружина Потапа Горова в компанії Дорофєєвої, підкорила образом на Тижні моди: "Ікони стилю"

Також, Дорофєєва, прикрившись клаптиком тканини замість одягу, розбурхала українців: "Ось це анонс"