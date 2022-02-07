Как передает Politeka.net, популярная певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, часто делится своими мыслями у себя в блоге. На своей странице в Инстаграм певица поделилась необычной публикацией. На фото Дорофеева позирует перед камерой в роскошном наряде, где тянется к изображению "выход". На ней черный мини-топ с рукавами и брюки. Под публикацией Дорофеева поделилась мыслями относительно своих чувств.

"Я часто стесняюсь сказать о своих чувствах. Ощущение очень странное…стесняюсь, думаю, что это не уместно, а ещё что покажу свою слабость. Внутри я ощущаю много любви, а вот сказать о ней могу в лицо наверно только в какие-то супер эмоциональные моменты ну или после бокальчика))

Разве сила не в том, чтоб быть искренними и разными, пусть не всегда уверенными в себе?

Мне кажется быть смелым - значит быть честным, прежде всего, с самим собой", — высказалась о проблеме Надя Дорофеева.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под публикацией: "Спасибо за этот пост", "Любовная любовь", "Ты так меня мотивируешь", "Очень знакомо это", "Это что-то нереальное", "Просто невероятно, благодаря вам я поверил в себя", "Надь с такими постами ты ещё больше вдохновляешь и мотивируешь", "Как же мы ждем премьеру", "Восхитительно", "Я боялась сказать о своих чувствах пацану но я это сделала и это оказалось взаимно", "Проблема нашего общества в том, что часто доброту и открытость воспринимают за слабость.

Но при любых раскладах, самое главное всегда оставаться самим собой и приличным человеком".

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