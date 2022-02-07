Як передає Politeka.net, популярна турецька актриса німецького походження і зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі нещодавно засвітилася в Росії. Перед своїм від'їздом з країни актрису зловили шанувальниками, яким вона роздала автографи та зробила безліч фото з ними. На своїй сторінці в Instagram Узерлі показала, як це було і зробила зізнання.
"Спасибі, Москва, від щирого серця за цей теплий прийом, прекрасний час і найтепліше прощання ❤️ я люблю вас всіх від щирого серця і сподіваюся скоро побачити вас знову", — зізнатися Мер'єм Узерлі.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Як їм пощастило", "Дівчинка така щаслива", "Був би я там...", "Я молю 🙏 нехай буде наступного разу Пітер. Дуже хочеться автограф", "Королева Світу", "Моя Хюррем султанша тут", "Яка радість у людей, я їм прям заздрю", "Ми любимо вас", "Красуня", "Турецькі фанати сумують за тобою", "Красива така", "Мер'єм незрівнянна".
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