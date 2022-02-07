Как передает Politeka.net, популярная турецкая актриса немецкого происхождения и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли недавно засветилась в России. Перед своим отъездом из страны актрису словили поклонники в Москве, которым она раздала автографы и сделала множество фото с ними. На своей странице в Инстаграм Узерли показала, как это было и сделала признание.

"Спасибо, Москва, от всего сердца за этот теплый прием, прекрасное время и самое теплое прощание ❤️ Я люблю вас всех от всего сердца и надеюсь скоро увидеть вас снова 🔜", — призналась Мерьем Узерли.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Как им повезло", "Девочка так счастлива", "Был бы я там...", "Я молю 🙏🏻 пусть будет в следующий раз Питер. Очень хочется автограф", "Королева мира", "Моя Хюррем султанша здесь", "Какая радость у людей, я им прям завидую", "Мы любим вас", "Красавица", "Турецкие фанаты скучают по тебе", "Красивая такая", "Мерьем бесподобна".

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