У мережі опублікували кумедне відео з фрагментом концерту акторів "Дизель шоу", в якому вони показали номер до Дня святого Валентина.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці проекту "Дизель шоу" в Instagram опублікували кумедне відео, яке є фрагментом з концерту. У ролику актори, які грають сімейну пару, прийшли в ресторан відзначити річницю.

Як видно в ролику, подружжя на сцені зіграли Вікторія Булітко і Олександр Бережок. Пара сидить за столиком в ресторані, і Саша повідомляє коханій, в цьому ж закладі є його колишня. Вика така інформація вельми здивувала, так як вони з чоловіком разом чи не з першого класу. Потім Булітко заявляє, що хоче устриць, як їдять за сусіднім столиком, на це Бережок їй пропонує їх вкрасти.

"Давно знайома нам пара – Саша і Віка вирішили зустріти річницю весілля в ресторані! Вірніший, Вика вирішила, а Саша про це нічого не знав! Чим обернеться цей вечір?", - заінтригували у підписі до публікації.

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