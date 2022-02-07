Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", показав, як його чекає вдома кохана, коли він обіцяв прийти раніше, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є не тільки успішним ресторатором, а й суддею проекту "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Instagram, де цього разу вирішив розмістити кумедний ролик.

На кадрах Ектор показав, як крадеться додому, коли спізнюється. А в цей момент кохана дістала качалку і сковорідку.

"Ох вже ці українські жінки", - написав Ектор.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Гаплик Ектору", " так, так ми такі. А не треба було обіцяти!", "Всі жінки відьми", " не хочу нікого образити, але..., у нас дуже багато українських жінок з рівними красивими ногами", "не тільки українські жінки так зустрічають, а й татарські жінки"," А це схоже Катерина)"," Ектор, ми найкращі! Хто з чоловіків це розуміє, той живе, як у Бога за пазухою! Такі чоловіки не підкаблучники, навпаки, це мудрі і високо духовні особистості!"

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