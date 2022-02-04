Прославленный кулинар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, кажется, пожалел, что рискнул показать свою девушку с нового ракурса (до этого только со спины).

50-летний Хименес-Браво около полугода "мучает" поклонников, практически ничего не рассказывая и редко показывая свою возлюбленную. Экс-завидный жених, наконец, выставил их совместное фото и на него тут же посыпались вопросы. Об этом Эктор рассказал в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Мой директ разрывается", - сообщил судья "МастерШеф".

"Так-так, кто тут у нас", "а кто это", "ого", "ничего себе", - пишут ему фанаты.

Хименес-Браво решил утихомирить публику, ответив на ажиотаж вокруг своей пассии.

"Спокойно. Мне важен покой и безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", - попросил Хименес-Браво.

Отметим, на совместном фото, из-за которого, собственно, и поднялась шумиха, Эктор нежно обнимал стройную брюнетку в белом халате за плечи, пока она фотографировала их отражение в зеркале.

О возлюбленной судьи "МастерШеф" известно немного. Предположительно, она является украинкой, так как Хименес-Браво ранее с восторгом отзывался об украинских женщинах, сравнивая их с канадками и другими. И, судя по всему, значительно младше своего бойфренда. Познакомились же они на платформе "Тиндер".

Напомним, Хименес-Браво показал, как можно неудачно познакомиться с девушкой на улице: «Ты что хачапури?»

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" подкатил к известной блогерше, насмешив украинцев: "Эктор - лучший пикапер"

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