Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", является не только успешным ресторатором, но и блогером в разных социальных сетях. За звездой следят сотни тысяч украинцев в ТикТок и Инстаграм, где Эктор рассказывает о себе, веселит фанатов, а также делится вкусными рецептами. Этот раз не стал исключением, ведь Хименес-Браво поделился видео, на котором показал, как готовить вафельный торт с бананом.
"ВАФЕЛЬНЫЙ ТОРТ С БАНАНОМ.
Решил вернуться к истокам в этом месяце, сделать много вкусного для вас!
Встречайте, это ОН, ТОТ САМЫЙ, но совершенно невероятный — вафельный торт с бананом.
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Ингредиенты:
– Ириска — 2 банки
– Масло сливочное — 200 гр
– Банан — 1 кг
– Коржи вафельные — 1 п.
– Арахис — 150 гр
Для начала — запекаем арахис. Очень удобно запекать что угодно на пергаменте от @frekenbok_ukraine, потому что он имеет специальное покрытие, благодаря которому арахис не пригорит. Запекаем до золотистости на 180 градусах.
Нарежьте бананы слайсами. Масло должно быть комнатной температуры, взбейте его с ириской до однородности.
Самый важный секрет собирания вафельного торта — каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клеточка вафли должна быть заполнена! Для этого удобно собирать с кондитерской поворотной доской", - написал Эктор.
Звезда также добавил видео, на котором готовит торт.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Просто, без заморочек, но вкусно", "Обожаю тортик этот", "Очень вкусная еда! Приготовила сама! Результат в моем профиле!!", "Готовая ириска, совсем не тот вкус имеет. Лучше потратить время и сварить сгущёнку в банке. 2,5 часа", "Это проще не может быть,но что вкусно то да".
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