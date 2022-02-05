Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", является не только успешным ресторатором, но и блогером в разных социальных сетях. За звездой следят сотни тысяч украинцев в ТикТок и Инстаграм, где Эктор рассказывает о себе, веселит фанатов, а также делится вкусными рецептами. Этот раз не стал исключением, ведь Хименес-Браво поделился видео, на котором показал, как готовить вафельный торт с бананом.

"ВАФЕЛЬНЫЙ ТОРТ С БАНАНОМ.

Решил вернуться к истокам в этом месяце, сделать много вкусного для вас!

Встречайте, это ОН, ТОТ САМЫЙ, но совершенно невероятный — вафельный торт с бананом.

Ингредиенты:

– Ириска — 2 банки

– Масло сливочное — 200 гр

– Банан — 1 кг

– Коржи вафельные — 1 п.

– Арахис — 150 гр

Для начала — запекаем арахис. Очень удобно запекать что угодно на пергаменте от @frekenbok_ukraine, потому что он имеет специальное покрытие, благодаря которому арахис не пригорит. Запекаем до золотистости на 180 градусах.

Нарежьте бананы слайсами. Масло должно быть комнатной температуры, взбейте его с ириской до однородности.

Самый важный секрет собирания вафельного торта — каждый слой должен быть тщательно промазан, каждая клеточка вафли должна быть заполнена! Для этого удобно собирать с кондитерской поворотной доской", - написал Эктор.

Звезда также добавил видео, на котором готовит торт.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Просто, без заморочек, но вкусно", "Обожаю тортик этот", "Очень вкусная еда! Приготовила сама! Результат в моем профиле!!", "Готовая ириска, совсем не тот вкус имеет. Лучше потратить время и сварить сгущёнку в банке. 2,5 часа", "Это проще не может быть,но что вкусно то да".

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