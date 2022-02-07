Як пише Politeka.net, Влад Яма є успішним українським танцюристом і хореографом. Зірка також судить проект" Танці з зірками " і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Влад Яма був у костюмі, піджак від якого залишив на одному плечі. А сорочку частково розстебнув і виправив зі штанів.
"Ваші очікування-ваші проблеми.
Взяв на озброєння цю прекрасну цитату(жінки навряд чи знають автора) і Вам раджу!.
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Реально виручила вже кілька разів", - написав Влад.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Випуск 2020", "ви будете суддів"Танцюють всі"? Шкода ,якщо новий сезон буде без вас", " дуже цікава цитата!Візьму на озброєння. Спасибі", "я б трохи видозмінила :-) ваші очікування - ваша відповідальність; -)".
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