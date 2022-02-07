Як пише Politeka.net, 46-річна співачка і продюсер Наталія Могилевська відповіла на звинувачення 31-річної співачки-трансгендери зі Фамелу (Зіанджа) в трансфобії, гомофобії і булінгу за повноту.

"Зі Фамелу, ми з тобою не знайомі особисто. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем. І я запам'ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію. Людина тонкої душевної організації, який нікому не вірив і не їв ніколи, і ніде. Тому дивно звинувачувати мене в булінгу за повноту», - написала Могилевська на своїй сторінці в Instagram.

Наталія Могилевська, скрін

За словами Могилевської Борис був постійно на всіх ображений.

"Він нескінченно був знедоленим, на всіх скривдженим хлопчиком. Йому весь час здавалися скрізь якісь підступи, змови. Йому здавалося, що всі навколо вороги", - написала співачка.

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При цьому вона зазначила, що загальних теплих моментів у них все ж більше.

Могилевська торкнулася і теми тенсгендеров.

«Я хотіла допомогти, а не відкинути або проігнорувати, як у той час робили більшість по відношенню до гомосексуалів і трансгендерів. Зараз, маючи в своєму розпорядженні нові дослідження та інформацію і трохи більшу лояльність людей, ми могли б зробити щось більш успішне. Але час вже не повернути", - написала вона.

"Мені дивно, що ти звинуватила мене в неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливість організаторам шоу проїхати на зйомку і ризикуючи всім майданчиком, своєю участю і репутацією... я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози...», - заявила Могилевська.

"Зі Фамелу, сподіваюся, ми колись познайомимося і я полюблю тебе так само сильно, як любила Борю. Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене, Ти ж знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю - говорить про мої як і раніше теплі і ніжні почуття до тебе»,-підсумувала Могилевська.

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