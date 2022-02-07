Звинувачення трансгендерної співачки Зі Фамелу (ексЗіанджа, Борис Апрель) на адресу своєї колишньої продюсерки Наталі Могилевської не залишилися без відповіді.

Як пише Politeka.net, 46-річна співачка і продюсер Наталія Могилевська відповіла на звинувачення 31-річної співачки-трансгендери зі Фамелу (Зіанджа) в трансфобії, гомофобії і булінгу за повноту.

"Зі Фамелу, ми з тобою не знайомі особисто. Але я добре була знайома з Борисом Апрелем. І я запам'ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію. Людина тонкої душевної організації, який нікому не вірив і не їв ніколи, і ніде. Тому дивно звинувачувати мене в булінгу за повноту», - написала Могилевська на своїй сторінці в Instagram.

За словами Могилевської Борис був постійно на всіх ображений.

"Він нескінченно був знедоленим, на всіх скривдженим хлопчиком. Йому весь час здавалися скрізь якісь підступи, змови. Йому здавалося, що всі навколо вороги", - написала співачка.

При цьому вона зазначила, що загальних теплих моментів у них все ж більше.

Могилевська торкнулася і теми тенсгендеров.

«Я хотіла допомогти, а не відкинути або проігнорувати, як у той час робили більшість по відношенню до гомосексуалів і трансгендерів. Зараз, маючи в своєму розпорядженні нові дослідження та інформацію і трохи більшу лояльність людей, ми могли б зробити щось більш успішне. Але час вже не повернути", - написала вона.

"Мені дивно, що ти звинуватила мене в неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливість організаторам шоу проїхати на зйомку і ризикуючи всім майданчиком, своєю участю і репутацією... я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози...», - заявила Могилевська.

"Зі Фамелу, сподіваюся, ми колись познайомимося і я полюблю тебе так само сильно, як любила Борю. Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене, Ти ж знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю - говорить про мої як і раніше теплі і ніжні почуття до тебе»,-підсумувала Могилевська.

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