Як передає Politeka.net, українська актриса і співачка Анна Трінчер, яка нещодавно привернула до себе інтерес тим, що зробила пластичну операцію по збільшенню грудей і активно ділиться подробицями.

Зараз дівчина вимушена носити спеціальний корсет, щоб імпланти правильно встали. Однак, щоб записати нове відео вона навмисно його зняла, і похвалилася результатом. (Щоб подивитися відео-прокролльте вниз)

«З одного боку я дуже рада, що зробила такий гарний акуратний розмір! У багатьох є помилка, що якщо дівчата роблять груди - то це обов'язково повинні бути величезні Бідони - це маячня. Хтось збільшує свій, і без того хороший, розмір, не сперечаюся, а хтось (я) робить груди, тому що до цього її не було😂 з цього, цей розмір для моїх параметрів ідеальний! Але з іншого боку, як кажуть:» раз робити так робити» і я переживаю, що коли груди стане на своє місце, я пошкодую, що не зробила більше", - поділилася одкровенням актриса.

Анна Трінчер зазначила, що навіть зловила себе на тому, що тепер трохи соромиться.

"І найважливіше - я щаслива. Це такий крутий момент, ти відчуваєш себе набагато сексуальніше, перебираєш в голові тисячі суконь і топіків, які ти нарешті можеш надіти і не соромитися!! Ти саме так надихаєшся від однієї думки, що ти знімеш цей корсет і одягнеш сукню БЕЗ ліфчика і ПУШ АПА», - додала артистка.

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