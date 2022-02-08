Как передает Politeka.net, украинская актриса и певица Анна Тринчер, которая недавно привлекла к себе интерес тем, что сделала пластическую операцию по увеличению груди и активно делится подробностями.

Сейчас девушка вынужденная носить специальный корсет, чтобы импланты правильно встали. Однако, чтобы записать новое видео она намеренно его сняла, и похвасталась результатом. (Чтобы посмотреть видео – прокролльте вниз)

«С одной стороны я очень рада, что сделала такой красивый аккуратный размер! У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь- то это обязательно должны быть огромные бидоны - это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, не спорю, а кто-то (я) делает грудь, потому что до этого её не было😂 по этому, этот размер для моих параметров идеальный! Но с другой стороны, как говорят: «раз делать так делать» и я переживаю, что когда грудь станет на своё место, я пожалею, что не сделала больше», - поделилась откровением актриса.

Анна Тринчер отметила, что даже словила себя на том, что теперь немного стесняется.

«И самое важное - я счастлива. Это такой крутой момент, ты чувствуешь себя намного сексуальнее, перебираешь в голове тысячи платьев и топиков, которые ты НАКОНЕЦ-ТО можешь надеть и не стесняться!! Ты именно так вдохновляешься от одной мысли, что ты снимешь этот корсет и наденешь платье БЕЗ ЛИФЧИКА И ПУШ АПА», - добавила артистка.

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