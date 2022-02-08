Як пише Politeka.net, українські співачки Слава Камінська і Олександра Зарицька (KAZKA), зовнішність яких нещодавно зазнала помітних змін, стали учасницями програми «Світське життя» Катерини Осадчої, де блиснули красою. Фото з артистками з'явилися на сторінці програми в Instagram.

Як відомо, минулого року Олександра Зарицька стала учасницею шоу" Танці з зірками", завдяки якому скинула 20 кг. а нещодавно в інтерв'ю славі Дьоміну Зарицька зізналася, що за 2021 рік вдалося всього Скинути 30-35 кг.

А ось Слава Камінська нещодавно вирішила змінити зачіску. Заради нового образу артистці довелося вибілити і знебарвити волосся, щоб вийти з насиченого рудого відтінку. Потім локони затонували під натуральний відтінок і підстригли.

"Зовнішні зміни співачок слави Камінської та Олександри Зарицької-незабаром у "Світському житті" 😉 А як вам перевтілення артисток?" - йдеться на сторінці програми «Світське життя».

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