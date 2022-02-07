Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная певица из Украины, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". После распада коллектива звезда занялась сольной карьерой. А в новом интервью Славе Демину артистка решила рассказать о своем отце, с которым практически не виделась.
"Для меня вообще тема отца, знаешь, с детства.... Они развелись с мамой, я почти никогда не видела и когда мы начали общаться, его сразу не стало. И мне как-то так настолько болезненно", - сказала Слава.
Также звезда отметила, что последний раз говорила с отцом, когда он шел на операцию.
"У него была опухоль мозга. Он мне сказал тогда, что он очень боится, что он станет овощем. После операции он уже не функционировал нормально", - добавила Слава.
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Также Каминская отметила, что жалеет, что не смогла увидеть отца перед смертью.
"Я тебе скажу, что я очень жалею, что я не поехала, не нашла времени, не поехала в Одессу, перед его смертью. Что я не увидела его. Я слишком мало времени провела с ним, когда мы друг у друга опять появились", - призналась звезда.
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