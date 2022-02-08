Українська танцівниця й екс-хореограф з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила серйозно зайнятися власним здоров'ям - знаменитість розповіла про відвідування клініки.

Так, 33-річна Гвоздьова опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, якими не на жарт стривожила шанувальників, передає Politeka.net. Ілона повідомила, що хоче після перенесеного коронавірусу перевірити свій організм, так як чула про те, що ковід "б'є по слабких місцях і травмах".

Танцівниця зізналася, що під час хвороби у неї сильно крутило суглоби.

Пройшовши складну підготовку перед обстеженням, Гвоздьова все ж зробила це, і тепер чекає остаточних результатів.

"Пройшла обстеження, чекаю розшифровку остаточних результатів. Почуте шокувало мене. Поки можу сказати, що 10-річний досвід роботи на ТБ-проектах, важка праця щоденна, народження і годування дітей, нерви, стреси, ковід не пройшли повз і все залишило свій відбиток на моєму організмі і здоров'ї", - повідомила екс-хореограф "Танців з зірками".

Гвоздьова додала, що два роки тому вже проходила повне обстеження і дуже потім себе хвалила за це, "так як виявили погану штуку, яку вчасно запобігли".

Шанувальники переживають за Гвоздьову і тримають за неї кулачки.

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