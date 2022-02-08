Украинская танцовщица и экс-хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева решила всерьез заняться собственным здоровьем - знаменитость рассказала о посещении клиники.

Так, 33-летняя Гвоздева опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, которыми не на шутку встревожила поклонников, передает Politeka.net. Илона сообщила, что хочет после перенесенного коронавируса проверить свой организм, так как наслышана о том, что ковид "бьет по слабым местам и травмам".

Танцовщица призналась, что во время болезни у нее сильно крутило суставы.

Пройдя сложную подготовку перед обследованием, Гвоздева все же сделала это, и теперь ждет окончательных результатов.

"Прошла обследование, жду расшифровку окончательных результатов. Услышанное шокировало меня. Пока могу сказать, что 10-летний опыт работы на ТВ-проектах, тяжелый труд ежедневный, рождение и кормление детей, нервы, стрессы, ковид не прошли мимо и все оставило свой отпечаток на моем организме и здоровье", - сообщила экс-хореограф "Танців з зірками".

Гвоздева добавила, что два года назад уже проходила полное обследование и очень потом себя хвалила за это, "так как обнаружили плохую штуку, которую вовремя предотвратили".

Поклонники переживают за Гвоздеву и держат за нее кулачки.

Напомним, Илона Гвоздева объяснила свой побег из дома: "После 13 лет совместной жизни..."

А еще Politeka сообщала, Гвоздева из "Танців з зірками" неожиданно эмоционально обратилась к мужу: "Так выглядит человек, который..."

Также Politeka писала, что Звезда "Танців з зірками" Гвоздева показала последствия ДТП, в которое попала