Блогерка Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, поділилася своєю "бідою" з підписниками, розповівши, як йде процес підготовки до весілля з артистом.

27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких приміряла весільні сукні, передає Politeka.net.

Як відомо, Павлік з Реп'яховою розписалися ще в травні 2020 року, але весілля закоханим довелося кілька разів відкладати. Спочатку через локдаун, потім, в минулій родині Павліка, сталося горе - помер його син Паша, а потім Катя завагітніла і влітку 2021-го у них з Віктором народився хлопчик.

За останніми даними, Репяхова планує відгуляти-таки весілля цієї весни. Однак, сталося непередбачене.

"Погані новини... Я не влізла в своє весільне плаття. Навіть приблизно 😂, - поскаржилася дружина Павліка. - Ви це плаття ще не бачили)) Треба їхати в салон дізнаватися, чи можна з ним щось зробити".

У Реп'яхової у запасі є ще один весільний наряд, але, як вона сказала, "з другим платтям дива не сталося - вона теж в нього не влізла".

Раніше дружина Павліка заінтригувала, оголосивши про якісь дуже важливі покупки, деякі з яких їдуть до неї аж з Італії. Дівчина запропонувала підписникам вгадати, що ж саме вона придбала, і багато хто тоді відповів, що "щось до весілля". Катя повідомила, що, на жаль, це не так, хоча про весілля замислюється все частіше.

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